Руни: «Ливерпуль» заслужил выиграть АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиисчитает, что чемпионат необходимо доиграть.

«"Ливерпуль" выиграет Премьер-лигу. Есть фанаты "Эвертона", которые звонят мне и говорят, что сезон нужно отменить. Конечно, являясь воспитанником "Эвертона" и проведя 13 лет в "Манчестер Юнайтед", во мне есть определенное чувство, что это было бы хорошим решением.

Но нет. В течение всей кампании "Ливерпуль" был просто фантастическим. Они проделали большой объем работы, поэтому заслуживают выиграть АПЛ. Можете ли вы представить, что после 30 лет ожидания вас лишают этого титула? Нужно принять правильное решение.

Я считаю, что справедливо было бы доиграть сезон-2019/20, даже если это произойдет параллельно со следующей кампанией. Я не удивлюсь, если завершение этого сезона продлится до конца 2020 года. Футбол, как и любая другая индустрия, должны принимать все меры предосторожности», — приводит слова Руни The Times. 0