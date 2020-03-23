Оглашены претенденты на звание тренера месяца в РПЛ

Пресс-службаобъявила список претендентов на звание лучшего тренера марта.

За эту награду поспорят Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Кирилл Новиков («Динамо»), Доменико Тедеско («Спартак») и Владимир Федотов («Сочи»).

⚡️ Кто из наставников был лучшим в марте?

Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

Напомним, что на данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.

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