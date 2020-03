От коронавируса скончался бывший президент «Реала»

Скончался бывший президент мадридского. В прошлый вторник его госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция, от которой он и умер.

Санс ушел из жизни в возрасте 76 лет. По словам сына Фернандо Санса, у бизнесмена развилась почечная недостаточность, которую вызвал вирус.

С 1995 по 2000 год Санс был президентом «галактикос». При нем клуб дважды брал трофей Лиги чемпионов. Также отметим, что с 2006 по 2010 год он был владельцем «Малаги».

