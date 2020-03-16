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    Газзаев: ЦСКА допустил ошибки при подготовке к началу чемпионата

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    Российский специалист Валерий Газзаев оценил игру ЦСКА в поединке с «Уфой» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «После возобновления чемпионата ЦСКА, к моему великому сожалению, показывает крайне неудачные результаты. Я думаю, что были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке.

    Иначе чем объяснить такое выступление? Почти полтора месяца готовились, за это время команда должна была подойти в отличной функциональной, тактической и технической готовности, но мы увидели совсем другое», — цитирует Газзаева ТАСС.

    ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» — девятая (27). 0

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