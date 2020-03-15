«Сочи» — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Кристиан Нобоа оказался первым на подборе у чужой штрафной, нанес удар и рикошетом от ноги Газинского мяч полетел в дальний верхний угол ворот Сафонова.
А в компенсированное время Кокорин здорово прокинул себе мяч на ход по воздуху мимо защитника на правом краю чужой штрафной, но остановил его вышедший из ворот Сафонов.
Мяч после этого отлетел к Маргасову и тот прострелил во вратарскую, где Мостовой ударом в касание поразил пустые ворота.
«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в таблице РПЛ. «Краснодар» остался на втором месте — 41 очко. У лидирующего «Зенита» 50 очков.
РПЛ. 22-й тур
«Сочи» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
Голы: Нобоа, 47 (1:0). Мостовой, 90+4 (2:0)«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев (Н.Калугин, 90), Миладинович, Мостовой, Нобоа, А.Заболотный (Бурмистров, 73), Кокорин (Карапетян, 90)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 65), Газинский (Уткин, 61), Олссон (Сорокин, 85), Вандерсон Масиэл, Кайю, Ари, БергПредупреждения: Нобоа, 64. Сулейманов, 90+1