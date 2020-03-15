«Сочи» — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Россиипотерпел гостевое поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Кристиан Нобоа оказался первым на подборе у чужой штрафной, нанес удар и рикошетом от ноги Газинского мяч полетел в дальний верхний угол ворот Сафонова.

А в компенсированное время Кокорин здорово прокинул себе мяч на ход по воздуху мимо защитника на правом краю чужой штрафной, но остановил его вышедший из ворот Сафонов.

Мяч после этого отлетел к Маргасову и тот прострелил во вратарскую, где Мостовой ударом в касание поразил пустые ворота.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в таблице РПЛ. «Краснодар» остался на втором месте — 41 очко. У лидирующего «Зенита» 50 очков.