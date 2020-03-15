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    «Краснодар» на выезде проиграл «Сочи»

    «Сочи» — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел гостевое поражение от ФК «Сочи» — 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Кристиан Нобоа оказался первым на подборе у чужой штрафной, нанес удар и рикошетом от ноги Газинского мяч полетел в дальний верхний угол ворот Сафонова.

    А в компенсированное время Кокорин здорово прокинул себе мяч на ход по воздуху мимо защитника на правом краю чужой штрафной, но остановил его вышедший из ворот Сафонов.

    Мяч после этого отлетел к Маргасову и тот прострелил во вратарскую, где Мостовой ударом в касание поразил пустые ворота.

    «Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию в таблице РПЛ. «Краснодар» остался на втором месте — 41 очко. У лидирующего «Зенита» 50 очков.

    РПЛ. 22-й тур
    «Сочи» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
    Голы: Нобоа, 47 (1:0). Мостовой, 90+4 (2:0)«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев (Н.Калугин, 90), Миладинович, Мостовой, Нобоа, А.Заболотный (Бурмистров, 73), Кокорин (Карапетян, 90)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 65), Газинский (Уткин, 61), Олссон (Сорокин, 85), Вандерсон Масиэл, Кайю, Ари, БергПредупреждения: Нобоа, 64. Сулейманов, 90+1
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