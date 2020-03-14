Вице-президент «Вест Хэма»: Если АПЛ не возобновят, сезон нужно признать недействительным

Вице-президентвыразила мнение, что результаты сезона АПЛ нужно признать недействительными, если сезон не удастся доиграть.

«Не исключено, что все футбольные турниры в Англии, включая АПЛ, будут отменены, а сезон — объявлен недействительным. Если игроки не могут выступать, соревнования не могут продолжаться. В АПЛ надеются, что перерыв на три недели позволит турниру продолжиться вновь, но это вполне может быть утопично.

Что же произойдет, если АПЛ не будет возобновлена? Единственным справедливым и разумным решением будет объявить результаты сезона недействительными. Как понять, кто бы вылетел из АПЛ, а кто бы поднялся, если матчи не будут сыграны? Сильный удар по "Ливерпулю", которого могут лишить первого титула за 30 лет», — написала Брэйди в своей колонке на The Sun.

Напомним, АПЛ была приостановлена до начала апреля. 0