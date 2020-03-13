Гласнер: «Вольфсбург» разочарован результатом игры с«Шахтером»

Главный тренервысказался о домашнем поражении в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от(1:2).

«Мы очень разочарованы результатом, поскольку все не так должно было завершиться. Мы не очень хорошо провели первый тайм. Тогда мы стали свидетелями качественной игры Шахтера и того, насколько хорошо эта команда может удерживать мяч. На том этапе мы проиграли слишком много противоборств».

После перерыва мы стали лучше и стали более доминирующей командой. Однако, несмотря на это, мы не смогли воспользоваться нашими моментами. Шахтер воспользовался одним моментом, благодаря чему победил.

Вот так в футболе порой решают мелочи. Чем лучше становятся противники, тем больше времени нужно уделять деталям. В любом случае, нас еще ждет ответный матч в Харькове, где мы постараемся добыть нужный результат. Мы много забиваем в последнее время в гостях, поэтому я уверен, что мы можем сделать это во втором поединке«, — цитирует Гласнера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра должна состояться 19 марта в Украине, но УЕФА может объявить о приостановке еврокубков. 0