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    «Ливерпуль» при Клоппе впервые не вышел в финал еврокубка

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    Накануне «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала по итогам противостояния с «Атлетико», дважды проиграв испанцам 0:1 и 2:3.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Таким образом, «красные» впервые при Юргене Клоппе не дошли до финала еврокубкового турнира.

    Немец возглавил мерсисайдцев осенью 2015 года, когда команда выступала в Лиге Европы. В том сезоне они дошли до финала турнира, где уступили «Севилье» 1:3. В сезона 2016/17 команда не квалифицировались в еврокубки из-за низкого места в АПЛ.

    В последующих сезонах «Ливерпуль» уже непременно выступал в Лиге чемпионов и доходил как минимум до финала.

    В 2018 году «красные» уступили «Реалу» 1:3 в решающем поединке в Киеве, а через год выиграли Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» 2:0 в Мадриде. 0

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