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    «Ливерпуль» уступил «Атлетико» на «Энфилде» и вылетел из Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» — «Атлетико»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В ответном матче 1/8 финала «Ливерпуль» на своем поле проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 2:3 д.в.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Мерсисайдцы открыли счет на 43-й минуте — отличился Жоржиньо Вейналдум. Окслейд-Чемберлен получил передачу у правого края штрафной и от лицевой вырезал подачу в центр, где испанцы не доглядели за Вейналдумом, пробившего головой и отправившего мяч в сетку ворот с отскоком от газона

    Первый матч закончился победой «Атлетико» в Мадриде со счетом 1:0. Счет в противостоянии стал равным 1:1 и игра перешла в экстра-таймы.

    На 94-й минуте Вейналдум пролетел по правому флангу и выполнил классную подачу в центр штрафной «Атлетико». Фирмино сначала пробил головой в штангу, но отскок мяча пришёлся прямо на ногу Роберто, который из вратарской в касание добавил в цель.

    Отыгрались мадридцы спустя три минуты. Голкипер Адриан неудачную передачу выполнил, Фелиш за штрафной совершил перехват и пустил Льоренте в прорыв, который аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.

    А в компенсированное к первому экстра-тайму время гости провели контратаку малыми силами, Мората с правого фланга отдал передачу в центр, Льоренте у штрафной обработал мяч, прицелился и зарядил точно под самую штангу.

    Победная точка была поставлена на 120-й минуте. Мората в центре поля разыграл с партнёром стеночку, получил обратную передачу на ход, ворвался в штрафную и покатил мяч в ближний угол ворот.

    «Атлетико» победил по сумме двух матчей со счетом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ливерпуль», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, закончил выступление в турнире.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 2:3 д.в. (1:0, 0:0, 1:3)
    Голы: Вайналдум, 43 (1:0). Роберту Фирмину, 94 (2:0). Льоренте, 97 (2:1). Льоренте, 105+1 (2:2). Мората, 120+1 (2:3)«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Фабинью, 106), Хендерсон (Ориги, 106), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Роберту Фирмину (Минамино, 113), Салах, Мане«Атлетико» (Испания): Облак, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Диегу Коста (Льоренте, 56), Корреа (Хименес, 106), Жоау Феликс (Мората, 103)Предупреждения: Александр-Арнолд, 119. Мората, 119. Сауль, 120
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