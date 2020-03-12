«Ливерпуль» — «Атлетико»: счет матча 2:3, обзор голов

В ответном матче 1/8 финалана своем поле проиграл мадридскомусо счетом 2:3 д.в.

Мерсисайдцы открыли счет на 43-й минуте — отличился Жоржиньо Вейналдум. Окслейд-Чемберлен получил передачу у правого края штрафной и от лицевой вырезал подачу в центр, где испанцы не доглядели за Вейналдумом, пробившего головой и отправившего мяч в сетку ворот с отскоком от газона

Первый матч закончился победой «Атлетико» в Мадриде со счетом 1:0. Счет в противостоянии стал равным 1:1 и игра перешла в экстра-таймы.

На 94-й минуте Вейналдум пролетел по правому флангу и выполнил классную подачу в центр штрафной «Атлетико». Фирмино сначала пробил головой в штангу, но отскок мяча пришёлся прямо на ногу Роберто, который из вратарской в касание добавил в цель.

Отыгрались мадридцы спустя три минуты. Голкипер Адриан неудачную передачу выполнил, Фелиш за штрафной совершил перехват и пустил Льоренте в прорыв, который аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.

А в компенсированное к первому экстра-тайму время гости провели контратаку малыми силами, Мората с правого фланга отдал передачу в центр, Льоренте у штрафной обработал мяч, прицелился и зарядил точно под самую штангу.

Победная точка была поставлена на 120-й минуте. Мората в центре поля разыграл с партнёром стеночку, получил обратную передачу на ход, ворвался в штрафную и покатил мяч в ближний угол ворот.

«Атлетико» победил по сумме двух матчей со счетом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ливерпуль», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, закончил выступление в турнире.