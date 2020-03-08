«Милан» — «Дженоа»: счет матча 2:1

В матче 26-го тура Серии Апотерпел домашнее поражении от— 1:2.

Счет на 7-й минуте матча открыли гости — отличился Горан Пандев. На 41-й минуте преимущество «Дженоа» увеличил Франческо Кассата.

Во втором тайме отличился шведский форвард хозяев Златан Ибрагимович.

«Милан» осталась на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «Дженоа» с 18-го места поднялся на 17-ю строчку, набрав 25 очков.

В параллельном матче «Сампдория» дома вырвала победу в матче с «Вероной» — 2:1.

В составе гостей отличился Маттиа Дзакканьи, за хозяев Фабио Квальярелла оформил дубль.

«Сампдория» поднялась на 16-ю строчку в Серии А, а «Верона» осталась на 8-м месте. 0