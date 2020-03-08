«Милан» — «Дженоа»: счет матча 2:1

Фрагмент матча
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Счет на 7-й минуте матча открыли гости — отличился Горан Пандев. На 41-й минуте преимущество «Дженоа» увеличил Франческо Кассата.
Во втором тайме отличился шведский форвард хозяев Златан Ибрагимович.
«Милан» осталась на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «Дженоа» с 18-го места поднялся на 17-ю строчку, набрав 25 очков.
В параллельном матче «Сампдория» дома вырвала победу в матче с «Вероной» — 2:1.
В составе гостей отличился Маттиа Дзакканьи, за хозяев Фабио Квальярелла оформил дубль.
«Сампдория» поднялась на 16-ю строчку в Серии А, а «Верона» осталась на 8-м месте. 0