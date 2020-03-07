«Милан» уволил директора клуба

Итальянскийпринял решение прекратить сотрудничество с директором клуба

«Желаем ему всего наилучшего в профессиональной карьере. Мы продолжим поддерживать главного тренера Стефано Пиоли и первую команду.

С оптимизмом смотрим на оставшиеся матчи в этом сезоне. Амбиции "Милана" по-прежнему высоки», — говорится на официальном сайте клуба.

Звонимир Бобан работал на должности руководителя футбольного отдела «Милана» с июня 2019 года.

«Благодарим Звонимира за его труд на протяжении 9 последних месяцев, желаем ему успехов в будущем.

Теперь нам необходимо сосредоточить внимание на футболе и предстоящих матчах.

Стефано Пиоли и его помощники проделывают выдающуюся работу, улучшая выступления команды с каждым туром. Мы полностью поддерживаем их в это сложное для страны время», — отметил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

В 25 матчах Серии А «Милан» набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. 0