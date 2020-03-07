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    «Милан» уволил директора клуба

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    Итальянский «Милан» принял решение прекратить сотрудничество с директором клуба Звонимиром Бобаном.

    Звонимир Бобан
    Звонимир Бобан

    «Желаем ему всего наилучшего в профессиональной карьере. Мы продолжим поддерживать главного тренера Стефано Пиоли и первую команду.

    С оптимизмом смотрим на оставшиеся матчи в этом сезоне. Амбиции "Милана" по-прежнему высоки», — говорится на официальном сайте клуба.

    Звонимир Бобан работал на должности руководителя футбольного отдела «Милана» с июня 2019 года.

    «Благодарим Звонимира за его труд на протяжении 9 последних месяцев, желаем ему успехов в будущем.

    Теперь нам необходимо сосредоточить внимание на футболе и предстоящих матчах.

    Стефано Пиоли и его помощники проделывают выдающуюся работу, улучшая выступления команды с каждым туром. Мы полностью поддерживаем их в это сложное для страны время», — отметил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

    В 25 матчах Серии А «Милан» набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. 0

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