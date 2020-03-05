ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппРеволюция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе
  • 14:02
    • «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором
  • 13:48
    • УЕФА хочет создать «летнюю Лигу чемпионов»
  • 13:23
    • Губерниев обвинил Тихонова в стукачестве
  • 11:26
    • Роналдиньо арестовали в Парагвае
  • 09:31
    • «Милуоки» обыграл «Индиану», «Мемфис» разгромил «Бруклин»
    Все новости спорта

    «Спартак» и «Динамо» заплатят по 100 тысяч рублей штрафа по итогам дерби

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Спартак Динамо Зенит Локомотив Между тем Болельщики Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московские «Спартак» и «Динамо» на 100 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура российской Премьер-лиги.

    Артур Григорьянц
    Артур Григорьянц

    Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «За использование болельщиками обеих команд нецензурной лексики клубы получили штрафы по 100 тысяч рублей.

    Что касается матча "Зенита" и "Локомотива", то все видели запись в СМИ из-за ситуации с болельщиком Зенита. В составе КДК РФС у нас есть представитель МВД, он подтвердил, что болельщик арестован на семь суток, ему на два года запрещено посещать футбольные матчи и что он заплатит штраф в размере 12 тысяч рублей.

    За неправомерные действия зрителей, направленных на возбуждение вражды, "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей. За необеспечение безопасности "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей.

    Что касается болельщиков "Локомотива", то они залезали на ограждения и применили физическую силу к тому самому болельщику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также "Локомотив" наказан штрафом в размере 70 тысяч рублей за скандирование нецензурной лексики», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер
  • 03/03/2020 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.94
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится противостояние Руни и «Манчестер Юнайтед»?
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Интер» способен изменить ход противостояния
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Атлетик» отстоит свое право на финал?
  • «Гранада» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрий Жирков Футбол «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском сектореПресса и комментарии о матче «Ахмат» — «Зенит» 00:060
  • 01:08
    • «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 01:05
    • ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
  • 00:37
    • «Ман Сити» скромно обыграл «Шеффилд Уэнсдей»
    Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» растерял свою непобедимую ауруРеакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль» Вчера в 22:420
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 14:33
    • Тренер тульского «Арсенала» дисквалифицирован на три матча
  • 14:17
    • «Спартак» и «Динамо» заплатят по 100 тысяч рублей штрафа по итогам дерби
  • 13:34
    • Тихонов назвал Губерниева «болваном»
    Проворов набрал два очка Хоккей НХЛ. Гол и ассист Проворова, четвертое подряд поражение «Ванкувера»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 марта 10:030
  • 22:51
    • Гончаренко: Если бы Понсе остался на поле, матч мог бы сложиться по-другому
  • 22:30
    • «Интер» продаст Лаутаро в обмен на трех игроков «Барселоны»
  • 22:10
    • «Спартак» в маньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие