«Спартак» и «Динамо» заплатят по 100 тысяч рублей штрафа по итогам дерби

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московские «Спартак» и «Динамо» на 100 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура российской Премьер-лиги.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«За использование болельщиками обеих команд нецензурной лексики клубы получили штрафы по 100 тысяч рублей.

Что касается матча "Зенита" и "Локомотива", то все видели запись в СМИ из-за ситуации с болельщиком Зенита. В составе КДК РФС у нас есть представитель МВД, он подтвердил, что болельщик арестован на семь суток, ему на два года запрещено посещать футбольные матчи и что он заплатит штраф в размере 12 тысяч рублей.

За неправомерные действия зрителей, направленных на возбуждение вражды, "Зенит" оштрафован на 50 тысяч рублей. За необеспечение безопасности "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей.

Что касается болельщиков "Локомотива", то они залезали на ограждения и применили физическую силу к тому самому болельщику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также "Локомотив" наказан штрафом в размере 70 тысяч рублей за скандирование нецензурной лексики», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт». 0