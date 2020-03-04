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    «Байер» обыграл «Унион» и вышел в полуфинал Кубка Германии

    «Байер» — «Унион»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Байер Унион Берлин
    Леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над берлинским «Унионом» (3:1) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Карим Беллараби, Чарлес Арангис и Мусса Диаби.

    Единственный гол гостей на счету Маркуса Ингвартсена.

    Отметим, что в середине второго тайма красную карточку получил защитник столичной команды Кристофер Ленц.

    В полуфинале турнира «Байер» встретится с «Баварией».

    Кубок Германии. 1/4 финала
    «Байер» — «Унион» — 3:1 (0:1)
    Голы: Ингвартсен, 39 (0:1). Беллараби, 72 (1:1). Арангис, 86 (2:1). Диаби, 90+1 (3:1)«Байер»: Храдецки, Бендер, Та (Вайзер, 46), Синкгравен, Тапсоба, Арангис, Демирбай, Амири (Диаби, 46), Хаверц, Аларио, Бэйли (Беллараби, 70)«Унион»: Гикевич, Паренсен, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих, Премель (Кроос, 82), Рюерсон, Уджа (Андерссон, 70), Ингвартсен, Бюльтер (Триммель, 73)Предупреждения: Та, 44. Паренсен, 48. Арангис, 55. Ленц, 61. Диаби, 70. Гикевич, 90+1. Аларио, 90+1Удаление: Ленц, 71
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