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    Сотрудник РФС заболел коронавирусом

    Футбол РФС
    У сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтвержден предварительный диагноз — «коронавирус».

    РФС
    РФС

    Соответствующий протокол он получил на руки 3 марта, информирует «Чемпионат».

    Молодой человек заболел 21 февраля в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он пришел 27 февраля с симптомами ОРВИ, его госпитализировали и перевели в инфекционную больницу.

    Также мэр столицы Сергей Собянин заявил, что, кроме Берова, были госпитализированы 11 человек из его окружения и 13 пассажиров рейса, которым он летел из Италии. Еще 83 пассажира помещены на карантин. 0

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