«Ним» — «Марсель»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличился аргентинский форвард Дарио Бенедетто, который оформил хет-трик.
У хозяев по голу забили Зинедин Ферхат и Лукаш Деу.
«Марсель» с 55 очками находится на втором месте в таблице Лиги 1 с отставанием в десять очков от «ПСЖ». «Ним» занимает 18-ю строчку — 27 очков.
Лига 1. 27-й тур
«Ним» — «Марсель» — 2:3 (1:2)
Голы: Ферхат, 5 (1:0). Бенедетто, 10 (1:1). Бенедетто, 36 (1:2). Бенедетто, 68 (1:3). До, 90+2 (2:3)«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Паке, Ферхат, Филиппото (До, 69), С.Сарр, Рипар, Бенраху, Фомба (Коне, 69), Ру«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Б.Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье, Пайет (Аке, 88), Жермен, Бенедетто (Лопес, 90)Предупреждения: Ландре, 14. Альваро Гонсалес, 71. Пайет, 75. Ферхат, 75. С.Сарр, 78. Манданда, 90+2