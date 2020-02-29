«Боруссия» Д — «Фрайбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(1:0) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч на 15-й минуте забил полузащитник хозяев Джейдон Санчо.

Брандт получил мяч от Геррейро на углу штрафной, сыграл дальше на Азара, который прошёл в лицевую, покатил мяч в центр, откуда Санчо переправил сферу в сетку пустых ворот, Шволов закрывал ближний угол ворот.

Форвард дортмундцев Эрлин Холанн не смог отличиться. После перехода в «Боруссию» для форварда это всего второй официальный матч, в котором он не смог поразить ворота соперника.

«Боруссия», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» (33) — девятое.

Результаты других матчей

«Майнц» — «Падерборн 07» — 2:0

«Аугсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:3. 0