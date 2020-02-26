«Динамо» и «Спартак» рассудит Карасев, VAR будет на всех матчах

РФС на своем официальном сайте объявил о судейских назначениях на матчи 20-го тура российской Премьер-лиги.

Отдельного внимания заслуживает факт, что во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах.

Центральную встречу между «Динамо» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

На матче «Зенит» — «Локомотив» будет работать бригада в составе Евгения Турбина, Романа Усачева и Дмитрия Бережнева.

Также пресс-служба Российского футбольного союза подтвердили внедрение системы видеопомощи арбитра на все матчи весенней части чемпионата России. 0