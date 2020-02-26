Лэмпард: «Бавария» была сильнее «Челси» во всех компонентах

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение от(0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели плохой матч. Иногда нужно быть предельно честным. "Бавария" была сильнее нас во всех компонентах, это неплохо отрезвляет. Именно из-за такого уровня игры они из года в год борются за победу в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я разочарован, что мы не смогли сыграть лучше. Мы должны принять это поражение и работать дальше.

Наши игроки должны задуматься над тем, что "Бавария" делала на поле. Так они увидят уровень, к которому нужно стремиться. Сейчас меня беспокоит, насколько быстро мы сможем восстановиться и подготовиться в матчам АПЛ», — цитирует Лэмпарда BT Sport.

Отметим, что «Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках за историю клуба.

Ответный матч команды проведут 18 марта в Мюнхене. 0