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    Лэмпард: «Бавария» была сильнее «Челси» во всех компонентах

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Мы провели плохой матч. Иногда нужно быть предельно честным. "Бавария" была сильнее нас во всех компонентах, это неплохо отрезвляет. Именно из-за такого уровня игры они из года в год борются за победу в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я разочарован, что мы не смогли сыграть лучше. Мы должны принять это поражение и работать дальше.

    Наши игроки должны задуматься над тем, что "Бавария" делала на поле. Так они увидят уровень, к которому нужно стремиться. Сейчас меня беспокоит, насколько быстро мы сможем восстановиться и подготовиться в матчам АПЛ», — цитирует Лэмпарда BT Sport.

    Отметим, что «Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках за историю клуба.

    Ответный матч команды проведут 18 марта в Мюнхене. 0

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