ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в Италии

«Наполи» — «Барселона» 1:1
«Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1.
Неаполитанцы вышли вперед на 30-й минуте, когда Дрис Мертенс нанес идеальный удар в верхний угол с линии штрафной площади.
За весь первый тайм каталонцы не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот.
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На 57-й минуте «сине-гранатовые» все-таки отыгрались. Серхио Бускетс сделал проникающий пас в штрафную на Нелсона Семеду, который прострелил на Антуана Гризманна и тот в касание переправил мяч в цель.
Упустив минимальный перевес, подопечные Дженнаро Гаттузо не опустили рук и пытались вырвать победу, создав несколько опасных моментов у ворот Марка-Андре тер Штегена.
На последних минутах основного времени гости остались в меньшинстве, поскольку Артуро Видаль получил две желтые карточки подряд.
Ответный матч команды проведут на «Камп Ноу» 18 марта.
«Челси» — «Бавария» 0:3
Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Счет в матче немцы открыли на 51-й минуте. Серж Гнабри отпасовал низом в штрафную «Челси» на Левандовски, после чего получил обратный пас от Роберта и из центра владений Кабальеро расстрелял ворота.
Три минуты спустя Гнабри снова здорово обыгрался в стеночку с Левандовски на левом фланге атаки, прорвался в чужую штрафную и точно пробил в дальний угол ворот Кабальеро, оформив дубль.
А на 76-й минуте Дэвис блестяще убежал от нескольких соперников на левом фланге атаки, ворвался в штрафную лондонцев и прострелил во вратарскую, где Левандовски замкнул передачу ударом по пустым воротам.
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На 83-й минуте «Челси» остался в меньшинстве — Маркос Алонсо был удален за откровенную отмашку от Левандовски у своей штрафной. Арбитр сначала показал желтую карточку, а после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.
Ответный матч пройдет 18 марта в Мюнхене.
«Лион» — «Ювентус»
26 февраля, 23:00 мск