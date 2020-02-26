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    ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в Италии

    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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    «Челси» — «Бавария»
    «Челси» — «Бавария»
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    25 и 26 февраля в Европе пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Наполи» — «Барселона» 1:1

    «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1.

    Неаполитанцы вышли вперед на 30-й минуте, когда Дрис Мертенс нанес идеальный удар в верхний угол с линии штрафной площади.

    За весь первый тайм каталонцы не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На 57-й минуте «сине-гранатовые» все-таки отыгрались. Серхио Бускетс сделал проникающий пас в штрафную на Нелсона Семеду, который прострелил на Антуана Гризманна и тот в касание переправил мяч в цель.

    Упустив минимальный перевес, подопечные Дженнаро Гаттузо не опустили рук и пытались вырвать победу, создав несколько опасных моментов у ворот Марка-Андре тер Штегена.

    На последних минутах основного времени гости остались в меньшинстве, поскольку Артуро Видаль получил две желтые карточки подряд.

    Лига чемпионов. 1/8 финала
    «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (1:0)
    Голы: Мертенс, 30 (1:0). Гризманн, 57 (1:1)«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Аллан, 80), Руис, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье«Барселона»: тер Штеген, Пике (Лангле, 90+3), Юмтити, Семеду, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Видаль, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 87)Предупреждения: Бускетс, 49. Инсинье, 61. Месси, 66. Гризманн, 83. Видаль, 89. Мариу Руй, 89Удаление: Видаль, 89

    Ответный матч команды проведут на «Камп Ноу» 18 марта.

    «Челси» — «Бавария» 0:3

    Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Счет в матче немцы открыли на 51-й минуте. Серж Гнабри отпасовал низом в штрафную «Челси» на Левандовски, после чего получил обратный пас от Роберта и из центра владений Кабальеро расстрелял ворота.

    Три минуты спустя Гнабри снова здорово обыгрался в стеночку с Левандовски на левом фланге атаки, прорвался в чужую штрафную и точно пробил в дальний угол ворот Кабальеро, оформив дубль.

    А на 76-й минуте Дэвис блестяще убежал от нескольких соперников на левом фланге атаки, ворвался в штрафную лондонцев и прострелил во вратарскую, где Левандовски замкнул передачу ударом по пустым воротам.

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    На 83-й минуте «Челси» остался в меньшинстве — Маркос Алонсо был удален за откровенную отмашку от Левандовски у своей штрафной. Арбитр сначала показал желтую карточку, а после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

    Ответный матч пройдет 18 марта в Мюнхене.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 0:3 (0:0)
    Голы: Гнабри, 51 (0:1). Гнабри, 54 (0:2). Левандовски, 76 (0:3)«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта (Педро, 73), Джеймс, Жоржинью, Ковачич, Маунт, Баркли (Виллиан, 61), Алонсо, Жиру (Абрахам, 61)«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Горецка, 90), Дэйвис, Гнабри (Толиссо, 85), Киммих, Тиагу Алькантара, Мюллер, Коман (Коутинью, 66), ЛевандовскиПредупреждения: Тиагу Алькантара, 45+1. Жоржинью, 49. Киммих, 50Удаление: Алонсо, 83

    «Лион» — «Ювентус»

    26 февраля, 23:00 мск

    «Реал» — «Манчестер Сити»

    26 февраля, 23:00 мск

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