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    Перенесены три матчи Серии А из-за коронавируса

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    Три матча Серии А перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.

    Перенесены три матчи Серии А из-за коронавируса
    Перенесены три матчи Серии А из-за коронавируса

    Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

    «Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия», — цитирует Конте Football Italia.

    Отмечается, что перенесены матчи «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Все эти игры должны были пройти 23 февраля. О новых датах проведения матчей пока неизвестно. 0

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