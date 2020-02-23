Перенесены три матчи Серии А из-за коронавируса

Три матча Серии А перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия», — цитирует Конте Football Italia.

Отмечается, что перенесены матчи «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Все эти игры должны были пройти 23 февраля. О новых датах проведения матчей пока неизвестно. 0