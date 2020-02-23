«Арсенал» — «Эвертон»: счет матча 3:2, обзор голов

В рамках 27-го тура английской Премьер-лигина своем поле одолел— 3:2.

«Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.

«Канониры» отыгрались на 27-й минуте. Эдвард Нкетиа выскочил на прострел Букайо Сака и подправил мяч в ворота.

Спустя шесть минут лондонцы уже были впереди. Пьер-Эмерик Обамеянг выскочил на проникающий пас Давида Луиса и послал мяч в дальний угол.

На последних секундах первого тайма «Эвертон» восстановил паритет. Йерри Мина скинул мяч к вратарской, где Лено задержался с выходом, а Ришарлисон протолкнул мяч в сетку.

В самом начале второго тайма Обамеянг оформил дубль, нанеся точный удар головой.

АПЛ. 27-й тур «Арсенал» — «Эвертон» — 3:2 (2:2) Голы: 0:1 — 1 Кэлверт-Льюин, 1:1 — 27 Нкетиа, 2:1 — 33 Обамеянг, 2:2 — 45+4 Ришарлисон, 3:2 — 46 Обамеянг«Арсенал»: Лено, Колашинац (Сака, 18), Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Себальос (Торрейра, 76), Озил (Гендузи, 82), Джака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс, Сигурдссон, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 59), Ивоби (Бернард, 60), Делф (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-ЛьюинПредупреждения: Шнайдерлин (31), Ришарлисон (45), Сигурдссон (73), Андре Гомеш (90+4)

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (37 очков), а «Эвертон» — 11-е (36 очков). 0