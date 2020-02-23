«Арсенал» — «Эвертон»: счет матча 3:2, обзор голов

«Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
«Канониры» отыгрались на 27-й минуте. Эдвард Нкетиа выскочил на прострел Букайо Сака и подправил мяч в ворота.
Спустя шесть минут лондонцы уже были впереди. Пьер-Эмерик Обамеянг выскочил на проникающий пас Давида Луиса и послал мяч в дальний угол.
На последних секундах первого тайма «Эвертон» восстановил паритет. Йерри Мина скинул мяч к вратарской, где Лено задержался с выходом, а Ришарлисон протолкнул мяч в сетку.
В самом начале второго тайма Обамеянг оформил дубль, нанеся точный удар головой.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (37 очков), а «Эвертон» — 11-е (36 очков). 0