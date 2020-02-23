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    Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»

    «Арсенал» — «Эвертон»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.

    «Канониры» отыгрались на 27-й минуте. Эдвард Нкетиа выскочил на прострел Букайо Сака и подправил мяч в ворота.

    Спустя шесть минут лондонцы уже были впереди. Пьер-Эмерик Обамеянг выскочил на проникающий пас Давида Луиса и послал мяч в дальний угол.

    На последних секундах первого тайма «Эвертон» восстановил паритет. Йерри Мина скинул мяч к вратарской, где Лено задержался с выходом, а Ришарлисон протолкнул мяч в сетку.

    В самом начале второго тайма Обамеянг оформил дубль, нанеся точный удар головой.

    АПЛ. 27-й тур
    «Арсенал» — «Эвертон» — 3:2 (2:2)
    Голы: 0:1 — 1 Кэлверт-Льюин, 1:1 — 27 Нкетиа, 2:1 — 33 Обамеянг, 2:2 — 45+4 Ришарлисон, 3:2 — 46 Обамеянг«Арсенал»: Лено, Колашинац (Сака, 18), Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Себальос (Торрейра, 76), Озил (Гендузи, 82), Джака, Пепе, Нкетиа, Обамеянг«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс, Сигурдссон, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 59), Ивоби (Бернард, 60), Делф (Кин, 82), Ришарлисон, Кэлверт-ЛьюинПредупреждения: Шнайдерлин (31), Ришарлисон (45), Сигурдссон (73), Андре Гомеш (90+4)

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (37 очков), а «Эвертон» — 11-е (36 очков). 0

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