Сульшер: Мы мечтаем выиграть Лигу Европы

Главный тренердал интервью в преддверии старта плей-офф Лиги Европы. Его команда сыграет св 1/16.

«Эти ребята великолепны. Они молоды, они свежи, они быстро выздоравливают, и они готовы к этому. Мы мечтаем выиграть этот турнир», — приводит слова норвежца клубная пресс-служба.

Напомним, что МЮ сыграет первый матч в Бельгии 20 января. Начало встречи в 20:55 по мск.

