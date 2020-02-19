«Газпром» погасил долги «Томи»

«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку сообщает ТАСС.

Эти деньги пойдут на осуществление работы клуба в 2020 году, а также на погашение задолженностей перед футболистами, которые остались в последние годы.

В сезоне-2016/17 «Томь» потеряла спонсора «Роснефть» и покинула Премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. С тех пор часть долгов удалось погасить при поддержке «Газпрома». К началу 2019 года задолженность клуба составляла 400 миллионов рублей.

В текущем сезоне чемпионата ФНЛ «Томь» с 36 очками занимает десятое место. 0