«Атлетик» — «Осасуна»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч на 29-й минуте забил защитник гостей Ойер Санхурхо.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» (31 очко) догнала идущий 10-м «Атлетик» (31), но уступает сопернику по дополнительным показателям.
Примера. 24-й тур
«Атлетик» — «Осасуна» — 0:1 (0:1)
Гол: Ойер, 29«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Весга, Венседор (Ибаи Гомес, 74), Иньяки Уильямс, Вильялибре (Сансет, 46)«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль (Дав.Гарсия, 88), Эрнандес, Ойер (Мерида, 90+1), Иньиго Перес, Брашанац, Лопес (Торрес, 77), ГальегоПредупреждения: Венседор, 27. Сан-Хосе, 30. Ронкалья, 38. Ойер, 39. Гальего, 48. Брашанац, 55. Иньиго Мартинес, 77. Адурис, 80