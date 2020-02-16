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    «Атлетик» в Бильбао уступил «Осасуне»

    «Атлетик» — «Осасуна»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао потерпел домашнее поражение от «Осасуны» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 29-й минуте забил защитник гостей Ойер Санхурхо.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» (31 очко) догнала идущий 10-м «Атлетик» (31), но уступает сопернику по дополнительным показателям.

    Примера. 24-й тур
    «Атлетик» — «Осасуна» — 0:1 (0:1)
    Гол: Ойер, 29«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Весга, Венседор (Ибаи Гомес, 74), Иньяки Уильямс, Вильялибре (Сансет, 46)«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль (Дав.Гарсия, 88), Эрнандес, Ойер (Мерида, 90+1), Иньиго Перес, Брашанац, Лопес (Торрес, 77), ГальегоПредупреждения: Венседор, 27. Сан-Хосе, 30. Ронкалья, 38. Ойер, 39. Гальего, 48. Брашанац, 55. Иньиго Мартинес, 77. Адурис, 80
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