Неймар может не сыграть с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов

Главный тренероценил шансы бразильского форвардасыграть св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не готов говорить, что Неймар выйдет в игре против "Боруссии". В ближайшем матче против "Амьена" мы не станем им рисковать. Соперник силен, но рисковать его здоровьем мы не собираемся. Решение об участии Неймара в игре Лиги чемпионов с "Боруссией" примем в пятницу», — цитирует Тухеля Goal.

Отметим, что бразильский нападающий пропустил уже несколько игр парижан из-за очередной травмы, полученной вновь в день рождения.

Матч «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ пройдет 18 февраля на поле немецкого клуба. Ответная игра намечена на 11 марта. 0