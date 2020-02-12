«Рома» уволит Фонсеку если не выйдет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ромы»может быть уволен, если римляне не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Четыре лучшие команды в Серии А напрямую получают места в групповом турнире ЛЧ. После 23 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от «Аталанты» на 3 очка (у римлян — 39, а у бергамцев — 42).

Другой путь в Лигу чемпионов — это победа в Лиге Европы. В 1/16 финала «Рома» сыграет с бельгийским «Гентом». Матчи пройдут 20 февраля в Риме и 27-го в Бельгии.

Для 46-летнего Фонсеки нынешней сезон является первым в итальянском чемпионате. В прошлом сезоне португалец подписал контракт по схеме 2+1.

Ранее он три сезона подряд работал в «Шахтере», выиграв с донецким клубом три титула подряд в чемпионате Украины. 0