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    «Рома» уволит Фонсеку если не выйдет в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может быть уволен, если римляне не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Четыре лучшие команды в Серии А напрямую получают места в групповом турнире ЛЧ. После 23 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от «Аталанты» на 3 очка (у римлян — 39, а у бергамцев — 42).

    Другой путь в Лигу чемпионов — это победа в Лиге Европы. В 1/16 финала «Рома» сыграет с бельгийским «Гентом». Матчи пройдут 20 февраля в Риме и 27-го в Бельгии.

    Для 46-летнего Фонсеки нынешней сезон является первым в итальянском чемпионате. В прошлом сезоне португалец подписал контракт по схеме 2+1.

    Ранее он три сезона подряд работал в «Шахтере», выиграв с донецким клубом три титула подряд в чемпионате Украины. 0

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