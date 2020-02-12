Василий Березуцкий: Кокорин усилит любой клуб РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной Россиивысказался о ситуации, в которой оказался форвард

«Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принес бы пользу любой команде премьер-лиги. И "Зениту", и другим лидерам. То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым.

Сейчас хочется только поддержать Кокору. Надеюсь, все разрешится до конца трансферного окна. Пока же все выглядит очень обидно. Очень жаль, что РПЛ теряет такого футболиста», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» собирался отправить Кокорина в аренду в «Сочи», но футболист отказался от этого варианта продолжения карьеры, в результате чего был переведен в «Зенит-2». 0