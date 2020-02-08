«Спартак» — «Партизан»: счет матча 3:2, обзор голов

«Спартак»
twitter.com/fcsm_official
Встреча завершилась со счетом 3:2.
В концовке первой 45-минутки у сербов удалили Бибраса Натхо и главного тренера Саво Милошевича, который хотел увести свою команду с поля.
Голами в составе московской команды отметились нападающие Александр Соболев и Эсекьель Понсе, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Роман Зобнин. За «Партизан» забили защитник Страхиня Павлович и полузащитник Сейдуба Сума.
«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре.
Кубок «Матч Премьер»
«Спартак» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 3:2 (1:2)
Голы: Зобнин, 7 (1:0). С.Павлович, 16 (1:1). Сума, 34 (1:2). Соболев, 48 (2:2). Понсе, 70 — с пенальти (3:2)«Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Гапонов, 74), Джикия (Ещенко, 74), Кутепов, Жиго (Маслов, 64), Айртон (Мельгарехо, 74), Зобнин (Гулиев, 74), Тил (Бакаев, 46), Крал (Маркитесов, 87), Мирзов (Соболев, 46), Понсе (Глушенков, 74)«Партизан»: Стойкович, Остоич (Ф.Стеванович, 46), Милетич, С.Павлович (Брежанчич, 46), Урошевич (Вуячич, 46), Тошич (Шчекич, 46), Натхо, Зджелар (Л.Павлович, 46), Сума (Смилянич, 46), Асано (Маркович, 46. Лакчевич, 52), Садик (Матич, 46)Предупреждения: Натхо, 32. Джикия, 36. Жиго, 40. Соболев, 86Удаление: Натхо, 42