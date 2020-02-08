«Спартак» — «Партизан»: счет матча 3:2, обзор голов

в матче в Дохе победили стал победителем

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В концовке первой 45-минутки у сербов удалили Бибраса Натхо и главного тренера Саво Милошевича, который хотел увести свою команду с поля.

Голами в составе московской команды отметились нападающие Александр Соболев и Эсекьель Понсе, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Роман Зобнин. За «Партизан» забили защитник Страхиня Павлович и полузащитник Сейдуба Сума.

«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре.