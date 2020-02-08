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    «Хетафе» дома разгромил «Валенсию»

    «Хетафе» — «Валенсия»: счет 3:0, обзор голов

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    В рамках 23 тура Примеры «Хетафе» дома неожиданно разгромил «Валенсию» со счетом 3:0.

    Хайме Мата
    Хайме Мата

    Голы зрители увидели уже во втором тайме. Счет открыл Хорхе Молина на 58 минуте встречи. Спустя 9 минут этот же футболист удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.

    Окончательно до разгрома дело довел гол Хайме Маты, который отличился на 87 минуте.

    Отметим, что гости заканчивали матч в меньшинстве. На 78 минуте Флоренци получил красную карточку.

    «Хетафе» поднялся на третье место, набрав 42 очка. «Валенсия» пока что пятая. У команды 37 очков, при этом в спину дышит «Атлетико».

    Примера. 23 тур
    «Хетафе» — «Валенсия» — 3:0
    Голы: 1:0 — 58 Молина, 2:0 — 67 Молина, 3:0 — 87 Мата«Хетафе»: Сория, Ньом (Кенеди, 61), Эчейта, Оливера, Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Тимор, 89), Джене, Суарес, Мата, Молина (Анхель Родригес, 80)«Валенсия»: Доменек, Флоренци, Габриэл Паулиста, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес, Солер (Ли Кан Ин, 70), Родриго (Гедеш, 59), Макси Гомес (Собрино, 89)Предупреждения: Ньом (24), Ферран Торрес (63), Габриэл Паулиста (64), Суарес (64), Макси Гомес (65), Диакаби (71), Арамбарри (75), Эчейта (90)Удаления: Флоренци (78)
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