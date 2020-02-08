«Хетафе» — «Валенсия»: счет 3:0, обзор голов

В рамках 23 тура Примерыдома неожиданно разгромилсо счетом 3:0.

Голы зрители увидели уже во втором тайме. Счет открыл Хорхе Молина на 58 минуте встречи. Спустя 9 минут этот же футболист удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.

Окончательно до разгрома дело довел гол Хайме Маты, который отличился на 87 минуте.

Отметим, что гости заканчивали матч в меньшинстве. На 78 минуте Флоренци получил красную карточку.

«Хетафе» поднялся на третье место, набрав 42 очка. «Валенсия» пока что пятая. У команды 37 очков, при этом в спину дышит «Атлетико».