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    «Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»

    «Айнтрахт» — «Аугсбургу»: счет матча 5:0, обзор голов

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    Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Аугсбург» (5:0) в 21-м туре чемпионата Германии.

    «Айнтрахт»
    «Айнтрахт»

    По дублю оформили Филип Костич и Тимоти Чэндлер, а также гол забил Андре Силва.

    «Айнтрахт» поднялся на 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Аугсбург» и «Вольфсбург».

    Бундеслига. 21-й тур
    «Айнтрахт Ф» — «Аугсбург» — 5:0 (1:0)
    Голы: Чэндлер, 37 (1:0). Чэндлер, 48 (2:0). Андре Силва, 55 (3:0). Костич, 89 (4:0). Костич, 90 (5:0)«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 84)«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Едвай (Лихтштайнер, 74), Макс, Удуокхай, Байер, Хедира, Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 81)Предупреждение: Н`Дика, 66
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