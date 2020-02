Форвардпризнан лучшим футболистомпо итогам января, сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

В 3 матчах прошедшего месяца 31-летний аргентинец забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

В текущем сезоне Агуэро провел в общей сложности за «горожан» 25 игр, забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи.

Six goals ✅

Two record-breaking landmarks ✅

🔵 @aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 🎉#PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA