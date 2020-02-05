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    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:1 (2:4), обзор голов

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    Московский «Спартак» в матче 2-го тура «Кубок Париматч Премьер» уступил по пенальти столичному «Локомотиву» — 1:1 (2:4 по пенальти)

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Счет на 28-й минуте открыли железнодорожники. Жоау Мариу ушёл в лицевую, а оттуда зрячую передачу выполнил к вратарской, Игнатьев ударом в касание направил мяч в сетку ворот «Спартака».

    А на 49-й минуте Айртон навесил с левого края, мяч отскочил в центр штрафной, Джикия сделал скидку на Гапонова, который в касание пробил в нижний угол ворот «Локо».

    Игра перешла в серию пенальти, где голкипер «Локомотива» Никита Медведев, вышедший на поле в компенсированное время, отразил два удар, принеся победу своей команде.

    В субботу, 9 февраля, «Спартак» (4 очка) сыграет с «Партизаном» (2), а в воскресенье, 10 февраля, «Локомотив» (3) встретится с «Ростовом» (3).

    Кубок Париматч Премьер
    «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:1). Пенальти — 2:4.
    Голы: Игнатьев, 28 (0:1). Гапонов, 49 (1:1)Серия пенальти: Миранчук — 0:1. Айртон — 1:1. Жемалетдинов — 1:2. Глушенков — 1:2 (вратарь). Хеведес — 1:2 (вратарь). Крал — 1:2 (вратарь). Крыховяк — 1:3. Мирзов — 2:3. Баринов — 2:4«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Джикия, Маслов (Гапонов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Мельгарехо (Айртон, 46), Тил (Маркитесов, 46), Бакалюк (Зобнин, 46), Гулиев (Крал, 46), Соболев (Мирзов, 46), Бакаев (Глушенков, 46)«Локомотив»: Коченков (Медведев, 90+1), Игнатьев (Идову, 80), Живоглядов, Кверквелия, Чорлука (Мурило, 75), Хеведес, Тугарев, Мухин, Рыбчинский, Куликов, Коломейцев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбус, 70), Эдер (Жемалетдинов, 46)Предупреждения: Магкеев, 30. Чорлука, 52. Крыховяк, 90+2
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