«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:1 (2:4), обзор голов

Московскийв матче 2-го тура «Кубок Париматч Премьер» уступил по пенальти столичному— 1:1 (2:4 по пенальти)

Счет на 28-й минуте открыли железнодорожники. Жоау Мариу ушёл в лицевую, а оттуда зрячую передачу выполнил к вратарской, Игнатьев ударом в касание направил мяч в сетку ворот «Спартака».

А на 49-й минуте Айртон навесил с левого края, мяч отскочил в центр штрафной, Джикия сделал скидку на Гапонова, который в касание пробил в нижний угол ворот «Локо».

Игра перешла в серию пенальти, где голкипер «Локомотива» Никита Медведев, вышедший на поле в компенсированное время, отразил два удар, принеся победу своей команде.

В субботу, 9 февраля, «Спартак» (4 очка) сыграет с «Партизаном» (2), а в воскресенье, 10 февраля, «Локомотив» (3) встретится с «Ростовом» (3).