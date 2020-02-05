Миранчук: Показали характер, потерпели, где-то спас вратарь

Хавбек московского «Локомотива»прокомментировал победу надв рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

В основное время команды не смогли выявить победителя (1:1), а в серии пенальти команда Юрия Семина одолела соперника со счетом 4:2.

«Афиша сама за себя говорит. Такие матчи всегда принципиальны, поэтому такой настрой.

"Спартак" перехватил инициативу во втором тайме? Во-первых, добавилась свежие игроки, повысили темп, поэтому стали играть немного повыше.

Нам стало сложнее, но ничего — показали характер. Где-то потерпели. Где-то спас вратарь», — цитирует игрока Sport24.ru. 0