Кепа может вернуться из «Челси» в «Атлетик»

Голкиперможет покинуть лондонский «Челси» и вернуться в чемпионат Испании, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Атлетик» рассматривает возможность возвращения Кепы, который провёл в системе клуба 14 лет. Однако препятствием может стать высокая зарплата игрока.

В матче 25-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:2) вместо него в основу был включен вратарь Вилли Кабальеро. Отмечается, что Аррисабалага уже не сыграет в нынешнем сезоне, а главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард попросил руководство купить летом нового вратаря.

В текущем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провел 24 матча, в которых пропустил 32 гола. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. 0