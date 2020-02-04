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    Кепа может вернуться из «Челси» в «Атлетик»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Челси Футбол Испании Атлетик
    Голкипер Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский «Челси» и вернуться в чемпионат Испании, сообщает Daily Mail.

    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага

    По данным источника, «Атлетик» рассматривает возможность возвращения Кепы, который провёл в системе клуба 14 лет. Однако препятствием может стать высокая зарплата игрока.

    В матче 25-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:2) вместо него в основу был включен вратарь Вилли Кабальеро. Отмечается, что Аррисабалага уже не сыграет в нынешнем сезоне, а главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард попросил руководство купить летом нового вратаря.

    В текущем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провел 24 матча, в которых пропустил 32 гола. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. 0

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