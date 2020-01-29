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    «Милан» победил «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии

    «Милан» — «Торино»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Торино
    В 1/4 финала Кубка Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 4:2 (д.в.).

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    В составе победителей дубль оформил Хакан Чалханоглу, еще по голу забили Джакомо Бонавентура и Златан Ибрагимович.

    В составе туринцев два мяча забил бразильский защитник Бремер.

    В полуфинале турнира «Милан» сыграет с «Ювентусом».

    Кубок Италии. 1/4 финала
    «Милан» — «Торино» — 4:2 д.в. (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Бонавентура, 12 (1:0). Бремер, 34 (1:1). Бремер, 71 (1:2). Хакан Чалханоглу, 90+1 (2:2). Хакан Чалханоглу, 106 (3:2). Ибрагимович, 108 (4:2)«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 76), Беннасер, Крунич (Хакан Чалханоглу, 82), Ребич (Кессье, 106), Самуэль Кастильехо, Пентек (Ибрагимович, 65)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Лянко, 112), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер (Джиджи, 82), Ринкон (Лаксальт, 112), Лукич, Верди, Белотти, Беренгер (Миллико, 90)Предупреждения: Ринкон, 22. Эрнандез, 30. Ребич, 37. Иццо, 37. Кьер, 53. Крунич, 74. Конти, 93. Ибрагимович, 111
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