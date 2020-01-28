«Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Канониры» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Букайо Сака точно пробил в ближний верхний угол с угла вратарской площади.

На 26-й минуте подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество. Сака выполнил прострел в штрафную, после чего ворота поразил Эдвард Нкетиа.

«Вишни» забили гол престижа в компенсированное время второго тайма — отличился Сэм Сарридж.

Благодаря этой победе «Арсенал» вышел в 1/8 финала. 0