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    «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

    «Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Борнмут Арсенал
    «Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Канониры» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Букайо Сака точно пробил в ближний верхний угол с угла вратарской площади.

    На 26-й минуте подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество. Сака выполнил прострел в штрафную, после чего ворота поразил Эдвард Нкетиа.

    «Вишни» забили гол престижа в компенсированное время второго тайма — отличился Сэм Сарридж.

    Благодаря этой победе «Арсенал» вышел в 1/8 финала. 0

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