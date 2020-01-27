«Наполи» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

В 21 туре чемпионата Италиина своем поле сумел обыграть(2:1).

В первом тайме было мало моментов у одной и другой команды. При этом «бьянконери» ни разу не попали в створ ворот за первые 45 минут.

«Неаполитанцы» открыли счет. Это сделал Зелиньски на 63 минуте матча. Игрок оказался первым на добивании у ворот Щенсны.

За 4 минуты до конца основного времени сработала связка Кальехон-Инсинье. Второй поймал мяч в воздухе, эффектно пробив после наброса испанца.

На 90 минуте Роналду сократил отставание, но этого оказалось недостаточно и «Ювентус» уже не успевал спасти этот поединок.

«Юве» потерпел второе поражение в сезоне. Команда остается первой с 51 баллом в активе. «Наполи» десятый. У хозяев 27 очков.