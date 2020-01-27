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    «Ювентус» на выезде проиграл «Наполи»

    «Наполи» — «Ювентус»: счет 2:1, обзор голов

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    В 21 туре чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сумел обыграть «Ювентус» (2:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В первом тайме было мало моментов у одной и другой команды. При этом «бьянконери» ни разу не попали в створ ворот за первые 45 минут.

    «Неаполитанцы» открыли счет. Это сделал Зелиньски на 63 минуте матча. Игрок оказался первым на добивании у ворот Щенсны.

    За 4 минуты до конца основного времени сработала связка Кальехон-Инсинье. Второй поймал мяч в воздухе, эффектно пробив после наброса испанца.

    На 90 минуте Роналду сократил отставание, но этого оказалось недостаточно и «Ювентус» уже не успевал спасти этот поединок.

    «Юве» потерпел второе поражение в сезоне. Команда остается первой с 51 баллом в активе. «Наполи» десятый. У хозяев 27 очков.

    Серия А. 21 тур
    «Наполи» — «Ювентус» — 2:1
    Голы: 1:0 — 63 Зелиньски, 2:0 — 86 Инсинье, 2:1 — 90 Роналду«Наполи»: Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90)«Ювентус»: Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72)Предупреждения: Демме (30), Бентанкур (61), Рабьо (70), Хюсай (76), Бернардески (81), де Лигт (85), Роналду (90)
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