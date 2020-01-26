Клопп: «Шрусбери» заслужил ничью

на выезде сыграл вничью со(2:2) в рамках 1/16 финала Кубка Англии.дал комментарий после этой встречи.

«Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.

Мы забили действительно хороший гол, но, тем не менее, у Адриана было слишком много работы. Он был великолепен. Они убегали в контратаку, когда мы теряли мяч...

С помощью расстановки они замедлили игру, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. Все выглядело не так, будто "Ливерпуль" ведет 2:0. Было похоже, что это мы уступаем 1:2.

"Шрусбери" заслужил ничью. Это был минимум, которого они заслуживали. Поздравляю их», — приводит слова немца BBC. 0