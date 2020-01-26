ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Валенсия» — «Барселона»Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
  • 22:21
    • «Байер» уверенно обыграл «Фортуну»
  • 22:11
    • «Ливерпуль» не справился с клубом 3-го дивизиона в Кубке Англии
  • 22:03
    • Римское дерби не выявило победителя
  • 21:24
    • Фуркад: Российским биатлонистам нужно время и, вероятно, новое руководство
  • 19:56
    • «Ман Юнайтед» не оставил шансов «Транмир Роверс»
    Все новости спорта

    Клопп: «Шрусбери» заслужил ничью

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью со «Шрусбери» (2:2) в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Юрген Клопп дал комментарий после этой встречи.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.

    Мы забили действительно хороший гол, но, тем не менее, у Адриана было слишком много работы. Он был великолепен. Они убегали в контратаку, когда мы теряли мяч...

    С помощью расстановки они замедлили игру, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. Все выглядело не так, будто "Ливерпуль" ведет 2:0. Было похоже, что это мы уступаем 1:2.

    "Шрусбери" заслужил ничью. Это был минимум, которого они заслуживали. Поздравляю их», — приводит слова немца BBC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • У «Лестера» есть кем заменить Варди
  • 05:54
    •
  • Прогноз
  • «Борнмут» — «Арсенал»
  • 1.75
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Извлечет ли «Юве» пользу из кризиса «Наполи»?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Извлечет ли «Реал» урок после ничьей в первом круге?
  • «Вальядолид» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Одолеют ли «канониры» «Борнмут» без Обамеянга?
  • «Борнмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Команда Роджерса выиграла неосновным составом Футбол У «Лестера» есть кем заменить ВардиРеакция прессы на матч «Брентфорд» — «Лестер» 05:540
  • 19:29
    • ЦСКА одержал победу над «Сибирью» и выиграл дивизион Тарасова
  • 19:21
    • «Йокерит» обыграл «Нефтехимик»
  • 18:44
    • Саночник Павличенко одержал победу в спринте на этапе КМ в Латвии
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов Прочие Непобедимые — повержены. Россияне одержали первую за 7 лет победу в танцах на ЕвроРеакция спортивных СМИ на победу россиян в танцах на льду Вчера в 23:420
  • Экспресс дня

  • Устоит ли «Арсенал» на «Виталити»?
  • 2.97
    •
  • 22:26
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку»
  • 21:53
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Моторс»
  • 21:34
    • Йоханнес Бе: Взлеты и падения — это неминуемая часть игры в нашем виде спорта
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Квитова и Джокович вышли в четвертьфинал, Федерер обыграл ФучовичаОбзор матчей седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 26 января 15:320
  • 18:29
    • Российские биатлонисты установили новый антирекорд
  • 17:52
    • «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в Кубке Англии
  • 17:38
    • Эберг — победительница масс-старта в Поклюке
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.08
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.97
  • Экспресс дня 27 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие