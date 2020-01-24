Малком: Я чувствую, что ещё не готов полностью

На официальном сайтепоявилось интервью бразильца, который сейчас восстанавливается после травмы. Футболист рассказал о том, как проходит этот процесс.

«Я чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня.

Если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле», — сказал Малком в интервью.

Малком травмировался в августе прошлого года, поэтому пропустил больше половины сезона. Вингер перешел в «Зенит» за 40 млн евро. 0