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    Малком: Я чувствую, что ещё не готов полностью

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    На официальном сайте «Зенита» появилось интервью бразильца Малкома, который сейчас восстанавливается после травмы. Футболист рассказал о том, как проходит этот процесс.

    Малком
    Малком

    «Я чувствую, что ещё не готов полностью. В этом деле важно не торопиться. Сложно оценить в цифрах, но надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро. Сейчас работаю над физическими кондициями. Чувствую, что они улучшаются — пока еще не идеальные, но все идет к тому, что они постепенно достигнут прежнего уровня.

    Если по-честному, ничего особенно сложного для меня в процессе восстановления не было. Я всегда подходил к этому с улыбкой и просто ждал, когда организм позволит вернуться обратно на поле», — сказал Малком в интервью.

    Малком травмировался в августе прошлого года, поэтому пропустил больше половины сезона. Вингер перешел в «Зенит» за 40 млн евро. 0

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