«Манчестер Юнайтед» интересен форвард «Милана»

Нападающийможет продолжить карьеру в, сообщает The Athletic.

В связи с травмой нападающего команды Маркуса Рашфорда, английский клуб рассматривает вариант с краткосрочными сделками, чтобы усилить линию нападения. По информации источника, за последние несколько недель манкунианцы делали запросы по форварду «Милана».

Итальянцы готовы продать игрока сборной Польши за € 35 млн или отдать его в аренду с дальнейшим правом выкупа футболиста. Ранее была информация, что на форварда претендуют столичные «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола. 0