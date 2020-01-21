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    «Манчестер Юнайтед» интересен форвард «Милана»

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    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

    Кшиштоф Пентек
    Кшиштоф Пентек

    В связи с травмой нападающего команды Маркуса Рашфорда, английский клуб рассматривает вариант с краткосрочными сделками, чтобы усилить линию нападения. По информации источника, за последние несколько недель манкунианцы делали запросы по форварду «Милана».

    Итальянцы готовы продать игрока сборной Польши за € 35 млн или отдать его в аренду с дальнейшим правом выкупа футболиста. Ранее была информация, что на форварда претендуют столичные «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

    В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола. 0

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