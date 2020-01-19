Сульшер: Во втором тайме мы сыграли здорово против хорошего соперника на непростом стадионе

В матче 23 тура АПЛна выезде проигралсо счетом 2:0. Главный тренер гостейдал оценку игры своей команды.

«Игроки сделали все возможное. Мы немного подсели в начале второго тайма, но последние 25-30 минут давили и заставили их отойти назад.

Я расстроен, что мы пропустили с углового, а затем после последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов.

Мне показалось, что во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника на непростом стадионе.

Не лучшим образом сработали у нас последний пас и завершение атак. Фред сыграл на высочайшем уровне, так же как и Де Хеа. Мы работали все вместе, как команда», — цитирует норвежца BBC. 0