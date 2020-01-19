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    «Эйбар» сотворил сенсацию, дома обыграв «Атлетико»

    «Эйбар» — «Атлетико»: счет 2:0, обзор голов

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    В домашнем матче 20 тура Примеры «Эйбар» неожиданно переиграл «Атлетико» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Матрасники» пропустили уже в дебюте поединка. На 10 минуте хозяева подали угловой с левого фланга. Мяч попал на голову Энрича, который переправил его на дальнюю штангу. Там был никем не прикрытый Бургос.

    Под завесу встречи «Эйбар» снова забил после углового, но уже вторым темпом. После подачи мяч отскочил к линии штрафной, где снаряд подхватил Экспосито. Футболист пробил сквозь стенку футболистов «Атлетико» и поразил левый нижний от себя угол ворот соперника.

    «Атлетико» потерпел первое поражение за последние 4 матча в Примере. У «матрасников» 35 очков. «Эйбар» идет на 16 месте. Хозяева набрали 22 балла.

    Примера. 20 тур
    «Эйбар» — «Атлетико» — 2:0
    Голы: 1:0 — 10 Бургос, 2:0 — 90 Экспосито«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Бургос, Хосе Анхель, Техеро, Альварес, Инуи, Экспосито, Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Энрик (Шарлес, 87)«Атлетико»: Облак, Савич, Арьяс, Фелипе, Сауль, Витоло (Муэс, 87), Эррера (Лоди, 73), Корреа, Томас, Жоау Феликс (Камельо, 83), МоратаПредупреждения: Сауль (59), Бургос (62), Савич (85)
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