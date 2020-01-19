«Эйбар» — «Атлетико»: счет 2:0, обзор голов

В домашнем матче 20 тура Примерынеожиданно переигралсо счетом 2:0.

«Матрасники» пропустили уже в дебюте поединка. На 10 минуте хозяева подали угловой с левого фланга. Мяч попал на голову Энрича, который переправил его на дальнюю штангу. Там был никем не прикрытый Бургос.

Под завесу встречи «Эйбар» снова забил после углового, но уже вторым темпом. После подачи мяч отскочил к линии штрафной, где снаряд подхватил Экспосито. Футболист пробил сквозь стенку футболистов «Атлетико» и поразил левый нижний от себя угол ворот соперника.

«Атлетико» потерпел первое поражение за последние 4 матча в Примере. У «матрасников» 35 очков. «Эйбар» идет на 16 месте. Хозяева набрали 22 балла.