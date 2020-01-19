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    «Лестер» на выезде проиграл «Бернли»

    «Бернли» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:1.

    «Лестер»
    «Лестер»

    Счет в матче на 33-й минуте открыли гости — отличился полузащитник Харви Барнс. «Бернли» сравнял счет на 56-й минуте, благодаря голу Криса Вуда.

    На 79-й минуте Эшли Вествуд забил победный для хозяев гол.

    Отметим, что на 68-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди не смог реализовать 11-метровый.

    «Бернли», прервавший свою серию из четырех поражений подряд в чемпионате, с 27 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

    «Лестер», потерпевший второе поражение кряду, с 45 очками и расположился на третьей строчке.

    В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

    АПЛ. 23-й тур
    «Бернли» — «Лестер» — 2:1 (0:1)
    Голы: Барнс, 33 (0:1). Вуд, 56 (1:1). Уэствуд, 79 (2:1)Нереализованный пенальти: Варди, 68 (вратарь)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Леннон, 90+3), Макнейл«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Менди, Прат (Тилеманс, 74), Барнс, Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 74)Предупреждение: Ми, 67
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