«Бернли» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 33-й минуте открыли гости — отличился полузащитник Харви Барнс. «Бернли» сравнял счет на 56-й минуте, благодаря голу Криса Вуда.

На 79-й минуте Эшли Вествуд забил победный для хозяев гол.

Отметим, что на 68-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди не смог реализовать 11-метровый.

«Бернли», прервавший свою серию из четырех поражений подряд в чемпионате, с 27 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Лестер», потерпевший второе поражение кряду, с 45 очками и расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».