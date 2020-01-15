«Фиорентина» — «Аталанта»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Голы у флорентийского клуба забили Патрик Кутроне (11-я минута) и Пол Лирола (84), за «Аталанту» отличился Йосип Иличич (67).

Для Кутроне этот мяч стал дебютным в составе «фиалок». Он перешел в клуб 10 января на правах аренды из «Вулверхэмптона».

Отметим, что с 70-й минуты «фиалки» играли в меньшинстве, после удаления за вторую желтую карточку аргентинского защитника Хермана Песселья.

Благодаря этой победе «Фиорентина» вышла в четвертьфинал Кубка Италии. На этой стадии турнира она сыграет с «Интером». Матч пройдет 29 января. 0