«Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера

Футбольный клубофициально подтвердил отставкуи назначение на его пост

Вальверде уволен по обоюдному соглашению сторон. Сообщалось, что в течение вечера 13 января стороны завершили решение всех юридических нюансов. Перед этим Вальверде провел последнюю тренировку команды и попрощался с ней.

Новым главным тренером «Барселоны» стал испанец Кике Сетьен. Он подписал контракт с каталонцами до лета 2022 года.

Впервые за 17 лет «Барселона» сменила тренера по ходу сезона впервые с 2003 года. Тогда в январе в отставку был отправлен Луи ван Гаал, на его место назначен Радомир Антич

Сетьену 61 год. Бывший полузащитник провел карьеру игрока преимущественно в «Расинге» из Сантандера, но успел поиграть и в мадридском «Атлетико», «Логроньесе» и «Леванте». Трижды выходил на поле в майке сборной Испании.

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Тренерскую карьеру начал в родном «Расинге», а затем сотрудничал с командами низших дивизионов. Последним местом работы был «Бетис», в первый сезон в котором специалисту удалось вывести команду в Лигу Европы. Предыдыщий сезон — 18/19 — команда завершила на 10-м месте, после чего Сетьен принял решение покинуть свой пост.

Презентация нового главного тренера «Барселоны» состоится 14 января.

Ранее сообщалось, что новым возможным тренером каталонцев станет бывший игрок Хави, ныне тренирующий клуб «Аль Сад» в Катаре. Предположительно, руководство «Барселоны» связывалось с Хави, но тот был готов вернуться в Испанию не раньше лета 2020 года.

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

Как сообщали испанские СМИ, слухи о переговорах с Хави разозлили Вальверде, что привело к поспешному сбору директоров клуба и решению о его отставке. Среди других причин увольнения называют утрату контроля тренером над игроками.

У руководства клуба нарекания вызывали игровые решения специалиста, особенно ситуация с заменами, которые часто ослабляли игру и приводили к потере важных очков.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года. С ним клуб дважды стал чемпионом Испании, по разу выиграл кубок и Суперкубок страны. 0