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    «Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера

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    Футбольный клуб «Барселона» официально подтвердил отставку Эрнесто Вальверде и назначение на его пост Кике Сетьена.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    Вальверде уволен по обоюдному соглашению сторон. Сообщалось, что в течение вечера 13 января стороны завершили решение всех юридических нюансов. Перед этим Вальверде провел последнюю тренировку команды и попрощался с ней.

    Новым главным тренером «Барселоны» стал испанец Кике Сетьен. Он подписал контракт с каталонцами до лета 2022 года.

  • Впервые за 17 лет
  • «Барселона» сменила тренера по ходу сезона впервые с 2003 года. Тогда в январе в отставку был отправлен Луи ван Гаал, на его место назначен Радомир Антич

    • Сетьену 61 год. Бывший полузащитник провел карьеру игрока преимущественно в «Расинге» из Сантандера, но успел поиграть и в мадридском «Атлетико», «Логроньесе» и «Леванте». Трижды выходил на поле в майке сборной Испании.

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    Тренерскую карьеру начал в родном «Расинге», а затем сотрудничал с командами низших дивизионов. Последним местом работы был «Бетис», в первый сезон в котором специалисту удалось вывести команду в Лигу Европы. Предыдыщий сезон — 18/19 — команда завершила на 10-м месте, после чего Сетьен принял решение покинуть свой пост.

    Презентация нового главного тренера «Барселоны» состоится 14 января.

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    • Ранее сообщалось, что новым возможным тренером каталонцев станет бывший игрок Хави, ныне тренирующий клуб «Аль Сад» в Катаре. Предположительно, руководство «Барселоны» связывалось с Хави, но тот был готов вернуться в Испанию не раньше лета 2020 года.

    Эрнесто Вальверде
    globallookpress.com

    Как сообщали испанские СМИ, слухи о переговорах с Хави разозлили Вальверде, что привело к поспешному сбору директоров клуба и решению о его отставке. Среди других причин увольнения называют утрату контроля тренером над игроками.

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    • У руководства клуба нарекания вызывали игровые решения специалиста, особенно ситуация с заменами, которые часто ослабляли игру и приводили к потере важных очков.

    Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 года. С ним клуб дважды стал чемпионом Испании, по разу выиграл кубок и Суперкубок страны. 0

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