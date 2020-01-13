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    СМИ: «Барселона» расторгнет контракт с Вальверде

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет свой пост, утверждает Catalunya Radio.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    По информации источника, руководство «сине-гранатовых» уже уведомило специалиста о намерении расторгнуть действующий контракт.

    Отмечается, что Вальверде уже собрал свои вещи на клубной базе. Вскоре он попрощается с каталонской командой.

    По данным AS, основным претендентом на пост наставника «Барселоны» на данный момент является экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

    Вариант с Маурисио Почеттино в меньшей степени вероятен из-за его позиции по работе в «Барселоне», хотя он хорошо знаком с Жозепом Бартомеу.

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