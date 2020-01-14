РФС опубликовал план подготовки сборной России к Евро-2020

Тренерский штаб национальной сборнойопределился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, сообщает официальный сайт РФС.

После завершения чемпионата России национальная комиссия соберется на своей базе УТЦ «Новогорск» в четверг, 21 мая. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая.

2 июня у сборной России в Варшаве запланирован контрольный матч с национальной командой Польши, после которого она вернется в Новогорск.

6 июня в Москве состоится еще одна контрольная игра — с Сербией, затем команда продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня.

В этот день запланирован выезд в Санкт-Петербург на стартовый матч Евро-2020 против Бельгии (13 июня). Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). А вот к игре с Данией подопечные Станислава Черчесова уже будут готовиться в Новогорске (18-20 июня). 0