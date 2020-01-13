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    «Спартак» отправился на сбор в ОАЭ

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    Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» отправились на первый тренировочный зимний сбор, передает пресс-служба клуба.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) отправились 26 игроков. В их число не вошел нападающий Джордан Ларссон, который в настоящее время пребывает в расположении сборной Швеции и присоединится к команде позднее.

    Полный список:

    вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

    защитники — Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малкольм Баду, Николай Рассказов;

    полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

    нападающий — Эсекьель Понсе. 0

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