Веретенников стал помощником Слуцкого в «Рубине»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером

50-летний специалист вошел в тренерский штаб нового наставника команды Леонида Слуцкого.

С октября 2018 года по январь 2019 года Веретенников работал тренером-селекционером в «Роторе». С января по декабрь 2019 года — главным тренером команды ПФЛ «Ротор-2».

Напомним, Веретенников в игровые годы стал лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола), членом Клуба 100 российских бомбардиров (2 место) и Клуба Григория Федотова (5 место). 0