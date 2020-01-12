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    Веретенников стал помощником Слуцкого в «Рубине»

    Футбол Трансферы Футбол России Рубин Ротор
    «Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Олегом Веретенниковым.

    Олег Веретенников
    Олег Веретенников

    50-летний специалист вошел в тренерский штаб нового наставника команды Леонида Слуцкого.

    С октября 2018 года по январь 2019 года Веретенников работал тренером-селекционером в «Роторе». С января по декабрь 2019 года — главным тренером команды ПФЛ «Ротор-2».

    Напомним, Веретенников в игровые годы стал лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола), членом Клуба 100 российских бомбардиров (2 место) и Клуба Григория Федотова (5 место). 0

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