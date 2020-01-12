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    Осорио хотел бы остаться в Санкт-Петербурге

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    Защитник «Зенита» Йордан Осорио после медосмотра рассказал о том, как провел зимние каникулы, а также о ситуации со своим контрактом.

    Йордан Осорио
    Йордан Осорио

    «Хорошо провел отпуск. Я был в Венесуэле вместе со своей семьей. У меня большие планы со сборной и с "Зенитом". В этом году Кубок Америки, а также старт отборочного турнира чемпионата мира. С "Зенитом" хочется играть побольше в этом году.

    Если говорить о шансах на чемпионство, то у нас отрыв десять очков, но наши конкуренты тоже хорошо готовятся к выполнению поставленных целей.

    Пока не общались по поводу контракта. У меня год аренды в Санкт-Петербурге, давайте сначала завершим его. Чего хочу сам? Для начала мне надо играть. А так мне нравится здесь, и я хотел бы остаться», — приводит слова Осорио «Спорт-Экспресс». 0

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