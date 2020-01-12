Осорио хотел бы остаться в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита»после медосмотра рассказал о том, как провел зимние каникулы, а также о ситуации со своим контрактом.

«Хорошо провел отпуск. Я был в Венесуэле вместе со своей семьей. У меня большие планы со сборной и с "Зенитом". В этом году Кубок Америки, а также старт отборочного турнира чемпионата мира. С "Зенитом" хочется играть побольше в этом году.

Если говорить о шансах на чемпионство, то у нас отрыв десять очков, но наши конкуренты тоже хорошо готовятся к выполнению поставленных целей.

Пока не общались по поводу контракта. У меня год аренды в Санкт-Петербурге, давайте сначала завершим его. Чего хочу сам? Для начала мне надо играть. А так мне нравится здесь, и я хотел бы остаться», — приводит слова Осорио «Спорт-Экспресс». 0